台北市長蔣萬安為迎接後疫情時代，拍版於2月推出6大振興方案，其中因應台灣燈會到來，將於5日起推出加碼抽獎，與319間特約店家合作，抽獎總獎值達300萬元，另外也即將推出2億元振興貸款專案，透過二備金補助利息方式，讓受疫情波及的中小企業可以輕鬆融資申貸，度過難關。

台北市政府表示，去年1至10月北市營業額為13.21兆元，較2021年增加10.88％，隨著疫情管制開放，台北市經濟已經恢復動能，因此規畫短期以及中長期的振興經濟目標，期望短期能刺激國內消費、提升外銷，中長期則協助企業創新、轉型。

迎接後疫情時代，台北市長蔣萬安拍版於2月推出6大振興方案。（陳薏云攝）

北市府31日上午舉行市政會議，宣布將推出6大振興方案，包括台灣燈會促銷、拓展國際市場、活化商圈市集、加值農業、促進觀光及振興貸款。蔣萬安也在會中裁示，要各局處統計受疫情波及的中小企業數量，務必要提供振興措施，協助企業度過難關。

為了能夠振興遭疫情波及的中小企業，台北市政府將推出「363振興融資專案」，只要申請貸款金額在300萬內，就有6個月利息補貼，且至少提供3個月寬限期。透過免營運計畫、快速審議方式，希望能幫助至少200家企業取得振興資金共2億元，而利息補貼的200萬元經費則由第二預備金支應。

經發局同時補助受疫情重創的15處市集，於1日起推動振興加碼活動，例如大直市場可用4千元購買5千元的消費券；永春市場則可使用500元購買1千元的消費券等，另外龍山寺地下街更推出只要臉書打卡就可以換取200元消費券，期望能刺激消費。

另外為推廣台北觀光旅遊，產發局也規畫協同台北市企業至海外市場辦理展覽交流，初估會在3場國外大型展覽佈設台北館，預計將帶來15億元採購商機。