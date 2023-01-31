人民幣兌美元匯率在今年1月就出現強勢升值。在1月最後一個交易日，人民幣兌美元即期匯率最終收在6.7571，較去年底升值1943點、累計升值近2.8％。而人民幣中間價方面，1月也累計升值2.93％，同時是人民幣兌美元匯率連續第三個月的單月升值。

根據澎湃新聞報導，人民幣對美元匯率開年的強勢升值，是去年11月態勢的延續。人行表示，去年11月中旬以來，隨著大陸國內穩經濟政策措施的落地見效，優化疫情防控措施、發布金融支持房地產政策，加之市場預期美聯準會將放緩升息步伐、美元指數高位回落，人民幣對美元匯率逐漸轉向升值態勢。

甚至1月人民幣兌美元即期匯率曾在盤中一度升破6.69，相較2022年11月初的低點，反彈升幅達到8.6％。

大陸國有大行外匯交易員指出，春節的擾動因素已經過去了，現在市場在等本周美聯準會的議息決議，雖然普遍預期將升息25個基點，但發佈會將釋放何種信號仍然對短期美元的走勢有重要影響。