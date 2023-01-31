日本女團SPEED是90年代亞洲傳奇團體，儘管4名成員解散後各自發展，仍在演藝圈享有不墜的地位，其中以現年38歲的主唱島袋寬子最受矚目，今(31日)她突然在Instagram上傳貼文，宣布和小12歲舞台劇演員老公早乙女友貴離婚，結束6年以來的夫妻關係，稱這是深談後所做出的結論，並感謝男方曾經的付出。

2015年起，島袋寬子透過友人認識早乙女友貴，隔年碰巧合作舞台劇，互有好感之下展開同居生活，2017年2月即宣布結婚，然而，那時男方僅有20歲，又小女方12歲，等同於SPEED於1996年出道時，早乙女友貴才出生三個月，掀起外界議論，但這磨滅不了小倆口的感情，去年島袋寬子曾PO出緊勾丈夫手的合照直喊：「我們結婚5年了，內心滿懷感激」，甜蜜感情羨煞旁人。

島袋寬子和早乙女友貴結束6年婚姻。(圖/島袋寬子 IG)

沒想到，31日島袋寬子在IG附上兩人的影子合照，拋出震撼彈：「我已經決定解除和丈夫的婚姻，很珍惜相處的時光」，早乙女友貴IG亦發出同一張照片，感激對方教會自己許多東西：「我們討論了許久，得出的結論是將各自展開新的人生」，並在文末署名，謝謝外界一直以來的關心。