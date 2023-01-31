男子陳柏諺去年10月狠心勒斃馬國女大生，陳男被控因索討9萬9999元遭拒而痛下殺手，士林地院31日開庭審理，陳男否認殺人，認加工自殺罪，並稱協助本有輕生念頭的蔡女自殺。法官詢問為何改口，陳男則稱，若說實話，蔡女的父母會生氣，不讓他們冥婚。檢察官依蔡女家屬說法，希望陳男應與社會永久隔離，建請法院將求處死刑列為爭點。

陳聲稱，去年10月12日進入蔡女位於士林的租屋處內，聽聞她在抱怨網路直播，希望跟陳男一起去上海，陳則說以後考上建築師執照後，可以改善她的生活，蔡女甚至擔心陳男會拋棄她離開，晚間6點多，蔡女孩還幫他吹頭髮，兩人發生性關係。

陳稱，蔡女睡前要吃6顆精神科藥的藥物，而且吃了好幾年，並稱對於生活一直在逃避，要他拿切西瓜的水果刀刺心臟，他以其他方式搪塞，直到蔡女接受掐頸，陳更才說帳戶內有16萬元，10萬匯給她，6萬要給父母幫自己辦後事，兩人一起長眠。

陳稱，蔡女當時「一臉很認真」，要求他右手掐著她脖子，另一手握著蔡女右手，他稱，若是感到疼痛或是後悔，只要雙手合十就代表放棄，他會立刻鬆手，第一次掐頸後，蔡女說會痛但可以忍受，第二次就回想起小時候的不愉快，有如「人生跑馬燈」，要求他大力掐，陳唸出佛號，讓蔡女可以前往極樂世界。

女喘過氣後要求他唱江蕙、五月天的歌曲，還說「老公你要開心點」蔡女更稱，看到白色的花，感覺很溫暖，還有觀世音菩薩，接下來一次，陳男大力掐著頸部，並用抱枕蓋住蔡女的臉，過了幾分鐘，蔡女完全沒有掙扎，當時已經天亮，他拿出iPod播放佛經，並幫已死亡的蔡女蓋上棉被後離去。

對於蔡女死亡，陳稱3分之1要歸咎於蔡女、3分之1是他的責任，另外3分之1是蔡女的父母給她太大的壓力，逼她來台唸大學。蔡甚至稱在看守所羈押時夢到蔡女，托夢給他，要求他講實話，他想到自己的父母以為他是殺人犯，從南投搭車6小時，才能到看守所看他，非常愧對父母，才會開口說出實話，否認之前失手錯殺蔡女，改稱是協助蔡女自殺。

辯護人則希望勘驗秘錄器、測謊、並發函詢問法醫研究所疑點，更稱，根據筆錄內容，案發前並沒有聽到爭吵的聲音，案發後，陳男在現場播放佛經，與一般蓄意殺人常情不符，而且蔡女曾有輕生的紀錄，並稱檢方是「畫好目標才開始找證據」。

檢方認為，蔡女計畫畢業後返回馬國，不可能與陳男謀為同死，而陳男視人命如草芥，殘忍殺害年輕生命，迄今試圖推卸責任，蔡女的家屬也表示陳男應與社會永久隔離，因此具體求處死刑。

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