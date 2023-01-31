新北市市場處今日舉行新任處長宣誓就職典禮，新任處長由環保局前簡任技正李長奎接任，經發局副局長盛筱蓉將印信移交給李長奎，由經發局長何怡明擔任監誓人。李長奎表示，市場是城市起源，也是社區文化交流所在，因應時代和消費型態轉變，傳統市場逐漸轉型，他將延續新北市長侯友宜的期許，全力推動市場現代化。

經發局表示，李長奎畢業於國立台灣工業技術學院（現為台科大）化學工程系，並取得東南科技大學營建與空間設計系碩士學位，曾任環保局環境檢驗科科長、綜合規畫科科長、環境衛生管理科科長、環境衛生管理科科長、局本部簡任技正，監督清潔隊業務，兼具化工背景及環境規畫。

經發局指出，市府在4年內啟動8座公有市場新改建、完成10座公有市場改造，由前處長盛筱蓉帶領，一步步溝通協調，完成工程設計、攤商輔導等，讓市場攤商逐漸轉型，發展市場特色，未來將借重李長奎的工程及環保專業，持續推動庶民經濟發展，推動市場的再生和永續，讓市場越來越好。

李長奎說，他平常就愛逛市場，市場逐漸轉型，他將延續侯友宜的期許，推動市場現代化，並承襲過去處長的成績，用過去的經歷，從軟實力輔導市場永續發展，建構包容、安全、韌性及永續的市場。