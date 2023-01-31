日本推特近日瘋傳一段影片，片中一名金髮少年左顧右盼確定旁邊沒人看到，拿起沒用過的茶杯舔一圈杯緣後，直接放回架上，噁心畫面讓人難以置信。惡作劇還沒完，他又把手放嘴裡舔一舔，接著把口水塗到轉盤的壽司上，再趕快轉回來若無其事的喝茶。

超噁！口水沾迴轉壽司舔茶杯 在台日人驚：還把醬油瓶插鼻孔

從今年1月開始，網路上頻頻出現這樣的惡作劇影片，有人偷吃迴轉盤上的食物，也有把吃過的壽司再放回檯面上的，甚至還有人夾一坨芥末塞進轉盤上的壽司裡，這些脫序的誇張行為，在網路上引起輿論撻伐，也引起日本民眾的恐慌，大呼暫時不敢吃迴轉壽司了。

加賀美智久看到新聞直呼太誇張。（加賀美智久提供）

日籍藝人加賀美智久看到也表示十分驚訝，「有想過的是小朋友比較會去亂摸東西的情況，但這次看到的新聞太誇張了，覺得是現在年輕人喜歡拍惡搞的影片才會做出的事情。」

迴轉壽司是日本很常見的平民美食（資料照片）

而受害店家不只一間，日本各大連鎖迴轉壽司店都出現這樣的情況，包括壽司郎、HAMA壽司、藏壽司等等，受害店家紛紛表示，一定會向這些人追究責任。而事實上偷吃架上的壽司已經犯了竊盜罪、拿芥末抹在乾淨壽司上也涉嫌商品器物損壞， 再加上壽司店的名譽被毀損，如果追究起來，這樣的行為要付的代價恐怕不小。

惡作劇影片在網路上引起軒然大波，這些缺德的舉動讓店家防不勝防，也讓民眾看得食慾全消。