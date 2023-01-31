內閣改組名單敲定，前國安局長陳明通離開，由蔡明彥接棒成為新任國安局長。國民黨台北市議員徐巧芯指出，蔡明彥過去經常接受中評社訪問，但綠營側翼會把中評社受訪者貼上中共共鳴者的標籤，甚至

把中評社冠上統媒標籤，大酸綠側翼是否要將蔡明彥打成中共共鳴者？

「以後綠營（包括側翼）還會繼續扣中評社『統媒』的帽子嗎？」徐巧芯今(31日)在臉書發文指出，以前只要接受中評社的採訪，不少斑斑（塔綠斑）就會把受訪者貼上「中共共鳴者」的標籤，因為他們認定中評社是統媒：我們要抗中保台怎麼可以接受統媒的訪問！

徐巧芯強調，「結果呢，現在新任的國安局長蔡明彥，過去不也經常接受中評社訪問嗎？」她大酸，斑斑們現在只有兩個選項：1.把蔡明彥與國安局打成中共共鳴者。2.以後不敢再說中評社是統媒了。或者第三種，直接開大絕，雙重標準、綠能你不能。蔡明彥可以上中評社，但其他接受訪問的你各位都是中共同路人！「請問各位以上三種情境，最可能出現哪一種呢？」

媒體人張禹宣留言虧：「學長有示範給他看，蔡局長不回答蔡教授的問題」。網友也回：「學長有示範給他看，蔡局長不回答蔡教授的問題」、「4啦！時空背景不同之術啦！」、「這叫臥底探查，靠近他們接近他們，了解他們的內部再來一網打盡」、「閉著眼睛都知道3」。