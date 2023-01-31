外媒近日報導，在美國持續施壓跟勸說下，荷蘭已經跟進對中國大陸廠商的最新供貨限制協議。對此，資深媒體人吳子嘉表示，由於電動車近期紛紛改用高端半導體，現在美國的晶片管制達成目標，中國大陸的電動車產業極有可能受到巨大衝擊；另在軍事科技的發展方面，北京政府可能也會與美國越差越遠。

吳子嘉指出，制裁大陸晶片這事情完全違背荷蘭本身的商業跟國家利益，該國會同意應該是經過美國努力才達成的目標，且還有歐洲情勢變化造成的影響，但可以從艾斯摩爾（ASML）這個最後堡壘淪陷，看出中國大陸應該是被全面封鎖了，因為先前拜登政府已經擺平了日本跟台灣。

至於中國高科技產業會不會從此一蹶不振，吳子嘉認為是否定的，稱陸方在低端半導體使用量還是非常大。不過他也提到，現在電動車產業有一個新趨勢在發生，新的電池，三控系統大量使用高端半導體，這個趨勢如果在美國成功，中國就會喪失車用半導體的市場，因為晶片落後會造成無人駕駛、AI技術上面的落後。

此外，吳子嘉還強調，中國大陸半導體技術在未來五年內勢必發展緩慢，目前台灣跟採購是它唯一可能獲得技術的方法，但從台積電在美國的布局，可以看到90%以上的高端半導體產能被蘋果跟其他公司包完，剩下10%是美國防部吃掉。同時他還分析，美軍藉由這些高端半導體，就足以對中國大陸維持長時間的軍事優勢，兩者未來的技術差距會在一個世代以上。