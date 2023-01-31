新內閣今（31）日走馬上任，留任的交通部長王國材坦言，小年夜跟總統蔡英文去台北車站防災中心視察時，都還不知道是走是留；他也表示被徵詢留任時並未猶豫，畢竟不希望是因為選舉沒選好而下台，而希望是「拚到最高峰」時畫下句點。至於欠了太太20幾年的環島之旅，也只好繼續欠著了。

新內閣有8成人事都沒動，王國材是其中之一。王國材下午在交通部接受媒體聯訪時表示，他很晚才被通知留任，「確定院長人選了之後才會討論我們（部會人事），」所以1月20日他跟總統去北車時都還不知道是否要失業了。當時有媒體猜他會去華航或台灣高鐵，王國材笑說，從頭到尾沒人跟他講說留下或走，「你們愈報我愈覺得是真的」。

王國材說，新任內閣自我期許是「溫暖堅韌」，他的解讀是理解民眾感受、堅守專業。交通部很多業務關於民生，還要處理交通事業的勞資關係，過去幾年交通部轄下吵著要罷工的特別多，從長榮、華航空服員，到去年五一勞動節台鐵「合法休假」、本月初的長榮航勤等，甚至今日受訪時交通部外還有中華快遞靜坐陳情。

王國材坦言跟閣揆陳建仁不熟，不了解決策過程，但之前院長蘇貞昌跟總統蔡英文都跟他提到，交通部很多事務需要專業和溝通，尤其是台鐵公司化最後一哩路，希望王繼續接掌。

王國材說，他知道今年會特別辛苦，包括經濟不景氣、執政黨態勢低迷，但正因為如此，被徵詢留任時他並未猶豫，表示會全力以赴。「我們這麼拚，最後選舉卻沒有一個好的結果，我實在心有不甘，好像是因為做不好、沒被肯定而下台！」從南迴鐵路電氣化、蘇花改，到南橫公路、金門大橋、南方澳大橋等陳年舊案都完成，蘇花改做完，還有蘇花安。此外春節前蘇花公路坍方，公路總局同仁24小時日夜趕工，最後花4天搶通，現在還有人員瞭望。「我願意拚到高峰時、我期待是在讓人稱讚的時候下台；這應該是每一個政務官的理念吧，希望留下一些政績，做更多讓民眾覺得正確、溫暖的事情後，再風風光光離開！」

王國材笑說，之前是否留任情況混沌時，老婆很開心。回憶起當高雄市交通局長時，小兒子要考高中，他忙於公務而未陪伴，一直感到愧疚；當時就想說萬一失業要帶老婆去環島。沒想到後來高雄縣市合併，他又當了2年高雄市交通局長，接著去高雄的台北辦事處擔任主任，又去一卡通當董事長，某天接到時任交通部長賀陳旦電話，找王去當次長，之後一直都是有工作的狀態，環島之旅的承諾欠了太太20幾年，現在只好繼續欠著了。