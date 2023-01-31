合計銀行、證券及保險的廣義金融業2022年稅前獲利4,798.43億元，比2021年減少4,557.18億元，創2013年之後、九年的新低數字。

金管會表示，2022年因為各國央行升息，國銀放款增加，淨利息收益增加，所以國銀獲利創新高，本國銀行2022年利息收入達6,053.5億元，較前一年增加880.7億元；投資及其他收益亦有1,249.5億元，年增88.5億元；但因為市場波動，客戶觀望，財管業務受影響，手續費收入全年是1,858.6億元，較前一年減少137.5億元，但整體來說，國銀2022年稅前獲利3,919.4億元，創歷史新高，亦比前一年增加近550億元。

外銀2022年稅前獲利108.6億元，則比前一年略少1.2億元，銀行局副局長童政彰表示，主要是升息，造成外銀在台分行與國外聯行間拆款往來等資金成本增加，在台獲利因而略為減少。

但銀行局強調，目前已有28家外銀在台設分行，其中，印尼人民銀行在台分行是2021年開業，韓亞銀行在台分行則是在2022年開業，至2022年底，外銀在台分行總資產為新台幣3.9兆元，放款總額為1.41兆元，較前一年底的3.10兆元及1.34兆元，分別增加26%及5%，資產規模持續成長，且所有外銀均無逾期放款，整體資產品質穩健。

證券業則是因台股2022年受升息、國際政經、通膨及戰爭影響，全年交易量41.40兆元，年減35.63％，造成券商經紀業務收入下降520.91億元，年減37.46％；自營及承銷收入亦減少402.95億元；轉投資事業2022年較前一年減少73.57億元；但股利則增加61.52億元，營業費用下降221.36億元，全年券商稅前獲利471億元，年減716億元，衰退幅度逾60％。

投信投顧亦因管理資產規模縮減，手續費等收入減少，2022年全年稅前獲利135.7億元，年減13％，僅期貨商因升息，自有資金及客戶保證金存放銀行利息收入增加，全年稅前獲利56.3億元，較前一年增加11.6億元，是證券業唯一獲利成長者。

壽險業因資本市場波動，2022年全年投資收益1兆661億元，比前一年少2,094億元，使得全年稅前獲利僅1,719億元，年衰55.8％。

產險因防疫險慘賠，全年是稅前虧損1,905億元，創史上最慘紀錄，連帶使得保險業全年是稅前虧損186億元。