2023台灣燈會將於2月1日起試營運，並在2月5日至19日盛大開展，北市觀傳局指出，北市府與台北101光雕共演秀，明起每日17時15分至21時45分，每半小時展演1次，最佳觀賞時間為天黑後。台北市長蔣萬安則表示，歡迎民眾搭大眾運輸工具來賞燈，多拍照打卡分享到IG ，還可以tag他，讓他幫忙轉發宣傳。

台北市長蔣萬安（前排左六）31日出席臺灣燈會試營運亮燈記者會，致詞表示本次燈會邀請國內外頂尖演藝團隊，於三大舞台、燈會周邊演出及街頭藝人表演，展區的「台北NEXT！」與「台北101閃耀夢想」雙副燈共演，為台北史上第一次以台北市政大樓結合台北101的光雕共演秀，要讓民眾看到不一樣的燈會，並與現場來賓合影。（陳俊吉攝）

蔣萬安表示，此次燈會睽違23年在台北舉辦，這次以城市光廊的概念，串連台北101、北市府跟東區商圈等地，十二行政區也有主題燈飾，這次未來展區也結合科技與眷村文化等元素，還有全世界最高的花燈秀，邀請民眾多搭大眾運輸工具來賞燈，也歡迎多拍照打卡分享到IG 還可以tag他，讓他幫忙轉發宣傳。

除了光雕共演秀，今年燈會自明日起至19日，在三大表演舞台，將帶來超過350場以上精采表演。圖為記者會上表演團體帶來的演出。（張芷瑜攝）

「未來展區」橫跨信義商圈及四四南村，透過科技、潮流文化點亮城市建築。觀傳局介紹，「未來展區」副燈「台北101 閃耀夢想」為世界最高花燈，還有兔星人T2可愛降臨；副燈「台北NEXT！」由北市府市政大樓建築擔綱光雕展演主角，以代表電力的小綠人及綠色閃電揭開序幕，象徵電力匯集、擴散運行是現代生活不可或缺的重要基石，並融入客家音樂「買一把幸福」，象徵台北城市的多元文化。

除了光雕共演秀，今年燈會自明日起至19日，在三大表演舞台，將帶來超過350場以上精采表演。圖為記者會上表演團體帶來的演出（張芷瑜攝）

觀傳局說明，北市府市政大樓與台北101光雕共演秀，為北市兩個地標首次合作，重磅呈現5分鐘精采光雕，透過聲光效果轉折，刻畫台北城市的心情及變化，為民眾帶來前所未有的聲光視覺饗宴，共演秀將自2月1日起啟動，每日17時15分至21時45分，每半小時展演1次，建議最佳觀賞時間為天黑後。

觀傳局也說，此次燈會LINE也與北市府聯名，像LINE FRIENDS「熊大 BROWN」與台北市「熊讚BRAVO」推出聯名濾鏡、貼圖與獨家商品，而LINE FRIENDS的超人氣「熊大與兔兔」等朋友們也一起來到台北，陪伴大家走訪燈會。

除了光雕共演秀，文化局表示，今年分別於台北101水舞廣場（光源舞台）、信義區香堤廣場（未來舞台）與松山文創園區1號倉庫（多元舞台）打造三大表演舞台，更在香堤大道周邊及東區瑠公公園安排街頭藝人表演，明日起至19日帶來超過350場以上精采表演。

此外，呼應元宵燈節 ，2月5日燈會開幕日也將舉行踩街遊行，邀請百年無形文資保存者台北靈安社、何曉玫MeimageDance、身聲劇場等當代表演團隊、世壯運選手、全聯、統一吉祥物，以及來自日本與韓國的表演團隊等19組團隊，逾500位表演者環繞北市府演出，共同點亮整座台北城。