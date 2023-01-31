我國去年解封邊境後，旅遊市場即將回溫，交通部今年設定目標要吸引600萬國際旅客來台，其中包括100萬名陸客，並準備方案爭取「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」預算支持，若獲得政院同意，時間可能比發現金還要快，最快4月前就能上路。

我國目前尚未開放陸客來台，僅針對港澳團客，但觀光局設定今年要吸引600萬國際旅客來台的目標，其中有100萬人次是要爭取陸客。王國材說，站在交通部的立場，自然是歡迎陸客，但也會尊重疫情指揮中心的決定，若無法達成目標，他也要求觀光局要從其他市場找客源。

王國材指出，國旅的內需已經恢復，春節期間國內許多訂房很滿，接下來的重點是爭取國際旅客來台，拉抬國際觀光旅館、接待入境旅遊旅行社的業績。

王說，吸引國際觀光客方案分為自由行與團客，交通部觀光局研擬的方案，對於國外組團社、國內接地社都會補貼。而觀光局也規畫送水果、台灣觀巴票券、贈送電子票證等行銷方案，吸引觀光客來台，並補助國外媒體行銷費。