去年外銷訂單創3年來首度負成長，且從9月份起就連四黑，展望2023年表現，經濟部悲觀看首季難有轉正機會。統計處長黃于玲坦言「比去年更詭譎難預測」，因今年有全球通膨、各國央行升息後的遞延效應、美中科技戰不利因素，「正向消息目前沒有明顯出來」。

12月外銷訂單大衰退，主要是來自大陸地區掉單3成7最巨，也就是說，對岸解封後的經濟復甦速度，攸關我未來接單表現。對於中國下單何時可以正成長？黃于玲指出，1月份有春節因素，對岸經濟復甦狀況目前還看不出來，可能要等到2月份再來觀察，她暫時無法預測該區何時可以恢復正成長。

因此對於今年外銷訂單表現，黃于玲直言「比去年更詭譎難預測」。主要是全球通膨因素、央行升息遞延效應，以及美中科技戰後續等不利因素。黃于玲說，尤其是升息衝擊有「遞延效應」，會影響之後商品物價與廠商製造生產。

除了上述因素，黃于玲說，更重要是全球調研機構預測，今年第一季經濟表現都是比較弱，而我國訂單受全球經濟影響，加上科技廠面臨庫存去化問題，因此她並不看好Q1就可以轉正。

不過黃強調，第二季國際機構經濟成長預測原是1.6％，最新已修正到1.9％，所以該季可以再觀察。只是黃于玲也坦承，整個訂單要反轉，還是需回到終端需求，「正向消息，目前還是沒有明顯出來」。