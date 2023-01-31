日前有員警巡邏至台中市南屯區公益路與龍富路口時，遭一名男子半路攔下警車，慌張地向員警表示不慎將愛犬反鎖在車內，員警聽聞後立即熱心協助，並安撫男子緊張情緒，待鎖匠前來開鎖後，男子見其愛犬平安無事，才放下心來。

中市第四分局黎明派出所警員葉耀澤巡經南屯區公益路與龍富路口停等紅綠燈時，一名謝姓男子突遇半路攔車報案著急向員警表示其自小客車自動上鎖，不慎將愛犬啊Q反鎖在車內，擔心阿Q長時間待在車內密閉空間，可能會有窒息的危險，又加上錢包跟手機都放在車上，無法聯繫修車廠或親朋好友，一時之間不知道如何是好。

謝先生說，阿Q已年滿12歲，雙腳不久前才剛動手術，要帶去醫院換藥時，不知為何第一次遇到車子自動反鎖，才會如此焦急，正好遇見員警巡邏經過，才半路攔車請求協助。

第四分局分局長李建興呼籲民眾，車輛不幸發生反鎖現象，請勿慌張，可請求道路救援，或請鎖匠、原廠維修人員幫忙，若情況危急，警消人員也可以協助處理。