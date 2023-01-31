雖然流感季即將過去，但衛福部疾管署今天宣布，國內新增4例流感併發重症病例，分別為3例A型H3N2及1例A型未分型，年齡介於10多歲至60多歲以上，均未接種本季流感疫苗，疾管署副署長莊人祥提醒，近期天氣變化大，加上過年後人流移動等效應，民眾出門在外仍不能掉以輕心。

根據疾管署資料顯示，近4週監測到的呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主；上周春節連假急診類流感就診人次逾1萬9400人次，較過去數週明顯上升。

莊人祥表示，本流感季自去年10月1日起截至今年1月30日流感併發重症病例累計27例，其中死亡4例，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

莊人祥說，統計顯示有20例為A型流感H3N2、2例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，65歲以上長者共11例佔41％，26例未接種本季流感疫苗佔96％，18例具慢性病史約佔67％。

今新增的4例重症個案，莊人祥指出有3例具潛在病史，發病日在1月15日至1月24日間，其中包含一名高中男性三度就醫流感快篩結果都是陰性，直到第四次就醫才確診，個案於1月17日發燒，後續出現頭暈、說話遲鈍、行動僵硬等症狀，一度懷疑是急性腦脊髓炎，所幸已在23日轉至普通病房。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。