總被網友催婚、以為會單身到老的40歲的大陸藝人胡歌，不僅結婚了，還有了小寶寶！他31日無預警在微博官宣已婚得女：「我當爸爸啦！母女平安，向大家報喜。」並說：「入行整二十年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻，我將和你們同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支持和理解。」雙喜臨門令粉絲驚喜不已。

胡歌表示，「過去的一年諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。新年送上一份驚喜，祝大家兔年平安健康，萬事如意」。雖然並未曝光老婆身分，但微博馬上有網友指稱胡歌和老婆早在2021年就已領證結婚，兩人是因養貓結緣，並曝光女方照片，疑似胡歌老婆的清秀佳人頂著俏麗短髮穿著白色毛衣，氣質相當優雅。

與胡歌2006年因合作《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》建立深厚交情的林依晨，今被問此事表示，她還沒有恭喜他，因為也是剛剛才知道，「當然是非常非常真心地祝福他！他值得擁有這樣美好的體驗，也相信，他很快就會經歷到了，畢竟我自己也有一個女兒，我很清楚女兒是多麼多麼甜蜜的負擔」。

出道20年的戲劇男神胡歌感情世界一直備受關注，去年2月一度爆出他和劉亦菲已登記結婚，但經紀人隨即出面否認，後來又被傳「復合」前女友薛佳凝，也被否認，也曾被爆料指他密婚王曉晨，沒想到答案揭曉，老婆並非傳聞多次的女藝人而是圈外人。

有趣的是，胡歌過去每次被問到感情問題，總拿好友彭于晏當擋箭牌，笑說：「我不著急，那個彭于晏還沒結婚。」彭于晏被問到同樣問題也回「他不急，那我也不急」，兩人還被被許多單身男網友拿來當催婚擋箭牌「他倆不著急，我也不著急」。如今胡歌直接宣布結婚生女，催婚壓力全轉移到彭于晏身上，網友笑說「彭于晏該急了」，還紛紛到他微博留言「快著點急吧，隔壁都當爸爸了」、「你現在急不急？」，「壓力給到彭于晏」更登上微博熱搜前3。