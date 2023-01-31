如果看到有人倒在路邊，你會怎麼做？一名網友發文指出，日前發現有人倒臥在路邊，時間長達7分鐘，中間有不少人車經過卻沒人停下，讓他感嘆人情冷暖，不過有不少網友指出現實的無奈。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一段監視器畫面，只見畫面中，事發在昨（30）日晚間6時許，一位民眾行走在馬路上，因不明原因突然趴倒在地一動不動，期間有不少人車經過，但卻沒有人停下，直到兩位年輕人騎著機車經過，才停下來察看並報警叫救護車。

原PO指出，自己是聽到救護車、警車靠近的聲音才下樓查看，「路倒將近七分鐘，一共約15車，3人從旁經過，沒人停下來協助報警或叫救護車」，讓他不禁直言「人情冷淡」，並讚許「那兩位年輕人，值得嘉獎」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「你以為現在人有多善良，撿錢包都被告，何況是人命」、「大家肯定都有善心，但是被反咬一口跑法院也是很累」、「因為台灣法律沒保障好人，所以大家不敢幫忙，避免被告，好心沒好報。之前新聞就發生過了好心幫忙還被挨告，這造成農夫與蛇的故事」、「臺灣法律悲哀！不能怪人！怪法律跟法官吧？」、「不是冷漠，是必須保護自己」。

不少網友也留言分享過去經驗，「不能怪世間冷漠，我曾經幫忙路倒的報警叫救護車，叫完後被經過的用路人及趕來的家屬咬說人是我撞的」、「我曾經也是這樣，反被誣賴我偷走他包內十萬」、「以前幫人報警，結果對方家屬反咬我撞的？？我走路是撞屁撞…從此冷漠看待一切」。