立法院長游錫堃今日下午搭機赴美拚國會外交，他表示此行除了受邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會，對於是否有機會跟美國眾議院議長麥卡錫見面？他說行程都是尊重駐處安排。

立法院長游錫堃今日下午搭機赴美拚國會外交，他表示此行除了受邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會，對於是否有機會跟美國眾議院議長麥卡錫見面？他說行程都是尊重駐處安排。（陳麒全攝）

游錫堃在下午4時30分抵達桃園國際機場，他接受媒體聯訪表示，這次赴美行程會住2個晚上，因立院新會期有些緊急法案，他也不敢停留太久，此行主要是應國際宗教自由峰會的要求，在2月1日去演講，至於2月2日則受邀參加「國家祈禱早餐會」，2天行程的重點在這兩場，至於到了美國後，就尊重駐美代表處，也會安排與一些僑胞或學者見面。

立法院長游錫堃今日下午搭機赴美拚國會外交，他表示此行除了受邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會，對於是否有機會跟美國眾議院議長麥卡錫見面？他說行程都是尊重駐處安排。（陳麒全攝）

立法院長游錫堃今日下午搭機赴美拚國會外交，他表示此行除了受邀在國際宗教自由峰會發表演說外，也將出席國家祈禱早餐會，對於是否有機會跟美國眾議院議長麥卡錫見面？他說行程都是尊重駐處安排。（陳麒全攝）

國家祈禱早餐會是美國華府的重要活動，通常美國總統會率閣員參加，副總統賴清德於2020年以副總統當選人身分，赴美參加國家祈禱早餐會，顯示台美之間近年所累積的堅實互信基礎。

依據行程規劃游錫堃將於2月3日凌晨從紐約啟程返台，預計在2月4日返抵桃園國際機場