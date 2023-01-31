因《格雷的五十道陰影》走紅的美國女星達珂塔強生（Dakota Johnson），穠纖合度的身材搭配精緻的五官，讓他成為不少時尚品牌眼中的紅人，日前她為GUCCI經典的Jackie 1961 系列中（賈姬包）推出的最新款拍攝形象廣告，頂著標誌性的妹妹頭瀏海一共演繹四種截然不同的時尚風格，在廣告中以仿狗仔街拍的手法呈現，她時穿洋裝展俏皮、時穿皮衣秀性感，就連外出健身、購物都提著賈姬包，除展現達珂塔強生的多變面貌，更凸顯賈姬包百搭性。

達珂塔強生身著緊身連身衣的運動裝束搭配Jackie 1961 系列，看起來十分時髦。（GUCCI提供）

達珂塔強生以單肩藍色小洋裝搭配Jackie 1961 系列包款用餐，率性有型。（GUCCI提供）

JACKIE 1961淺藍色皮革迷你肩背包，7萬9000元。（GUCCI提供）

半月形狀的賈姬包，因標誌性的弧形外觀搭配活塞式五金百搭又別緻是品牌最經典的包款之一，而讓此款包包聲名大噪的原因為前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）經常選擇該包款出席各式場合被狗仔拍到各種接拍照，而備受關注並因此得名。此次由達珂塔強生主演的形象廣告便以此為靈感，以仿即興的街拍快照風格手法，拍攝達珂塔強生在洛杉磯的日常時刻展現不同款式的賈姬包，該系列有三種不同尺寸迷你、小型和中型，除有品牌經典的GG Supreme帆布外也有具天然紋理、漆皮、珍貴皮革等款式。

JACKIE 1961經典Logo小型肩背包，8萬2300元。（GUCCI提供）