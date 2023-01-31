最近春節檔期在大陸院線上映極受歡迎的科幻電影《流浪地球2》，也在同檔期登上北美院線，票房表現不錯，美加華人圈與留學生相約觀賞看《流浪地球2》成了一種新的流行，電影情節也成為華人圈內熱烈討論的話題。

據《德國之聲》報導，《流浪地球2》於農曆大年初一登陸北美影院時只在一些華人較多的大城市裡上映，但上座率和票房表現都不錯，幾個華人較多的城市甚至出現一票難求的現象，於是片商也往其他華人較少的城市如堪薩斯、納什維爾等擴展，並延長在北美放映時間。

根據票房收入網站Box Office Mojo統計，上個週末《流浪地球2》在美國142家影院上映，拿到了144萬美元的週末票房，排在北美票房榜的第10位，表現位列前茅，上座率與總體票房表現都很不錯。

報導說，在知名電影評分網站「爛番茄」上，該電影雖然只有15位影評人進行評論，但好評度為80%，觀眾好評則高達97%，44條認證的觀眾評論中有相當一部分華人賬號表示，能在北美看到自己母語的電影的親切感，並稱讚電影沒有落入個人英雄主義的俗套。

此外，在大陸社交平台小紅書和豆瓣等網站上，這部電影也得到了許多北美留學生的喜愛，評論中充滿了溢美之詞，甚至讚美其不輸給好萊塢大片的特效製作水平，多位資深演員演技精湛。

在大陸網站上的許多評論中都對這部電影向海外輸出中國文化充滿期待，評論人都希望中國文化產品能跟其他國家一樣走上國際。有幾位華裔留學生則表示，影片有人類命運共同體與拯救地球的價值觀，有好萊塢大片水準，中國的電影也有向海外輸出的潛力，電影雖然沒有那麼「粉紅」，仍很適合與外國朋友或者同學一起去觀看。

報導說，美媒《紐約時報》一篇由Brandon Yu撰寫帶有負面評價的影評認為「其充滿野心的視角略顯空洞」、「充斥著誇張情節和突出的民族主義思想」。該文被一些華人觀眾解讀為：「美國意識到了該電影對於好萊塢的威脅，因此發出抨擊。」有些網路評論稱，正因為美國害怕這部電影，所以證明了該片在文化輸出上的成功。此外也留學生認為，雖然吳京的角色不那麼「戰狼」了，但是集體主義的體現在片中還是很明顯。

報導表示，近年來韓國靠著韓劇、電影、偶像產業影響了全世界的流行文化，中國如何向世界輸出文化一直是討論的熱點。《流浪地球2》中絢麗奪目的科幻場景讓人們看到了其創作人員的野心，但世界能否接受電影中輸出的集體主義價值觀，仍是一個問題。