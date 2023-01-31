台鐵明年元旦公司化，交通部長王國材表示，今年6月會成立董事會，9月公司登記；至於首任台鐵董事長人選條件，他表示也可考慮不同專業，「異業結合有時也是互補，碰撞出好結果」。

新內閣今日交接，王國材下午隨即接受媒體聯訪。談及交通部今年重中之重也就是台鐵公司化，他表示今年流程是3月初要把明年公司預算概算算出來，5月送行政院；9月公司登記；明年1月1日掛牌，「目前整個過程OK。」董事會6月成立，之前2個月開始徵詢。

至於台鐵第一任董事長有沒有甚麼條件，是否要有軌道背景，王國材坦言還沒開始想，希望子法確定後，籌組董事會，再來思考台鐵董事長人選。他也以陽明海運為例，行政高層分掌營運和財務，是互補，像這樣搭配也不錯，台鐵行政高層或可考慮不同專業的人選。

至於有沒有人毛遂自薦該職位？王國材笑說，他到交通部以來，「從來沒有人」敢毛遂自薦台鐵相關職位，「畢竟過去有些狀況，會害怕。」這也是台鐵公司化人事充滿挑戰性的原因。

王國材並說，他也期待未來台鐵公司較高階技術人員可以走招考管道，因為如果僅透過鐵路特考，只能從基層做起，較無彈性。

王國材說，他之前在高雄市擔任交通局長，港都客運並未賺錢，後來透過組織轉型，現在發展得很不錯。他認為台鐵也將是如此，有時公司組織轉型是一個機會，可以債務清零、引進專長人才。

最近他與台鐵工會談組織架構，工會成員非常理性，提出不錯想法，例如營運可以分為北中南東區，而電務可以分到地區營運處；維修則可以一條鞭，比較容易跨區。