力麗印尼廠第二期工程內容包括織布二廠、假撚廠及加工絲廠。

全球品牌廠供應鏈從大陸轉移到東南亞已是市場趨勢，陳漢卿指出，印尼廠未來將會是集團主要的生產基地。

力麗統計，印尼廠織布產能原先每月有385萬碼，在進行二期擴產後，新的產能約可達每月250萬碼。

由於全球品牌服飾廠下單供應鏈越來越往東南亞集中，包括儒鴻、聚陽等國內主要成衣代工廠都已在印尼擴充或新建成衣產線，力麗近幾年因此積極在印尼投資紡纖上、中游產品產線，以供應當地服飾代工廠的需求。

據市場透露，此次力麗擴充織布產能，就與供應聚陽所需有關。

除織布廠，陳漢卿指出，力麗印尼廠二期也正積極新建假撚及加工絲廠，預計在年底就可完成廠房相關設施。

不過，由於全球品牌去年聖誕節檔期銷售成績不如預期，造成對市場需求觀望、下單動能仍在降緩；力麗指出，假撚及加工絲產線將先以機器設備進駐，未來正式試產、量產時程，則要看品牌廠庫存水位調整速度而定。預計，今年第二季就可明朗。