農曆春節期間，永豐銀信用卡傳出被盜刷的慘劇。金管會銀行局副局長童政彰31日表示，據永豐銀行通報，卡友被盜刷期間為1月23日至29日，共34位客戶被不法集團盜取資料盜刷了76筆、金額達110萬元左右，永豐銀行將全部列為爭議款項，民眾不需繳付，循爭議款項處理機制處理。

童政彰指出，此次的盜刷主要用在國外特約商店買遊戲點數，初步了解主要在30家國外商店被盜刷，沒有特別集中哪一家，據永豐銀行分析，一般信用卡在國外刷卡時會有3D驗證機制，當刷卡時，特店與發卡行都有驗證機制，客戶本身則透過手機、email收OTP驗證碼，目前研判是在「電子郵件」收驗證碼時被駭客截取到驗證碼進行盜刷，因此會先停止將密碼傳送到email。

童政彰指出，目前永豐銀行已將相關盜刷交易列為爭議款項，客戶不需要繳付，會循爭議處理機制來處理，民眾權益會被保障。

針對此次卡戶遭盜刷的交易，永豐銀行表示，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項。同時提醒若發現個人信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服單位聯繫，以進行後續處理。 永豐銀行指出，年節期間（約始自1/23凌晨）銀行員工經「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷，立即聯繫客戶確認非本人交易後，除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時於聯合信用卡中心系統將盜刷交易之IP列入黑名單。

永豐銀行提醒，請勿輕易相信不明來歷之電子郵件或簡訊，並謹慎查證所欲連結網址的正確性，避免個人資料外流而導致帳戶或信用卡遭到冒用。