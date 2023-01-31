2023年台灣戲曲藝術節將在4月開跑，以「英雄．超時空」為主題，共有12組戲曲團隊，以歌仔戲、客家戲、京劇、豫劇、南管、偶戲等不同表演方式，訴說英雄故事。

2023年台灣戲曲藝術節將在4月開跑，以「英雄．超時空」為主題，共有12組戲曲團隊，以歌仔戲、客家戲、京劇、豫劇、南管、偶戲等不同表演方式，訴說英雄故事。（傳藝中心提供）

策展人張啟豐表示，「戲曲絕對不缺乏英雄，相應而生的，也有反英雄、孤獨英雄、悲劇英雄，甚至違反正義的英雄、沒有英雄特質的英雄。今年台灣戲曲藝術節以『超時空』為橋樑，讓傳統戲曲英雄人物現身舞台；更以『超時空』為視角，展現當代創作者的英雄」。

榮興客家採茶劇團蘇國慶、吳代真同台演出《少年英雄》。（傳藝中心提供）

張啟豐表示，當今社會如何看待並產生英雄？而又是誰的英雄？英雄在公私領域又如何被界定與看待？都成為創作前提，「超越時空限制，可以回到過去『翻轉』英雄；可以連接未來，『創造』救世主；更可以當代觀點『重探』英雄」。

傳藝中心主任陳悅宜表示，台灣戲曲藝術節自2018開辦至今已第6屆，期間經歷3年疫情歲月，如同每個故事中的英雄一樣，不懼艱難的走過冒險旅途。今年特邀北藝大副教授張啟豐擔任策展人，以「英雄．超時空」為主體規劃了一系列精彩節目，內容從傳統經典出發、發展到新編戲曲，也在疫情後啟動首檔國際製作，邀請印度藝術家參與演出。

演出包括有榮興客家採茶劇團《少年英雄》，取材自客家三雄之一姜紹祖的生平，探討抗日英雄在剛毅果敢外表下那不為人知的一面，台北新劇團則以戲中戲形式創造嶄新的戲曲音樂劇《戲裡戲外》，展現出大時代中小人物不畏強權，逆襲人生的英雄氣概；一心戲劇團《狩瘟殘書》則是在後疫情時代對人心良知和價值觀提出敏感質問，以舞台映照真實社會，重新思考善惡黑白。2023台灣戲曲藝術節將自4月清明假期開始，在台灣戲曲中心大廳、小廳，共有53場次演出。