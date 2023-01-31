世界羽聯BWF在31日公布本周最新世界排名，台灣目前仍僅男單周天成、女單戴資穎位居世界前十，兩人本周排名持平，日本名將桃田賢斗則是再下降3名、退到第22名，是個人自2018年3月底之後，將近5年來首次落在男單世界前20之外。

寶島一哥周天成在今年度前三站賽事成績分別是16強、8強、32強，本周世界排名停留在第5，印尼大師賽止步首輪後先回台調整；寶島一姐戴資穎則是打完今年度首場超級1000系列馬來西亞公開賽、留下4強成績後，沒有參加後續印度、印尼等賽，專心備戰3月份另一場大賽全英公開賽，目前世界排名維持在第3，僅次日本山口茜、韓國安洗瑩。

男單王子維本周世界排名小跌2位，來到第24；３位女單好手許玟琪、白馭珀、宋碩芸各為第16、32、36，三姝本周也會在超級300系列出賽，明天首輪出賽；男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵本周上升1席次、排在第14，東京奧運男雙金牌「麟洋」李洋／王齊麟下滑3個位子，目前排世界第17。

桃田賢斗曾在2019年賽季狂掃11冠，也曾高居世界第1，可惜2020年1月馬來西亞大師賽奪冠後，前往機場途中發生嚴重車禍，後來回到場上威力不如全盛時期，今年度前兩站賽事都於首輪出局，目前世界第22，是自從2018年3月22日賭博禁賽後回歸的26名後，首次跌出世界前20，排名落在第7奈良岡功大、第13常山幹太、第14西本拳太之後。