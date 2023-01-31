陳建仁今(31日)就任新科行政院長，中廣董事長趙少康直批，陳建仁在學術界25年，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年，任職學術界近一半時間都在替其他單位工作，怎麼可能專心研究？中研院應勇敢拒絕借調陳建仁，不要讓大家瞧不起，覺得中研院只是民進黨的養老院。

趙少康指出，陳建仁在學術界25年，含這次出任行政院長，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年，任職學術界近一半時間都在替其他單位工作，怎麼可能專心研究？陳建仁大幅刪減軍公教退休福利，自己卻坐領中研院特聘研究員每個月49萬的高薪，還到處輔選為政治服務，怎麼可能專心學術研究？現在又創下以借調方式接任行政院長的首例，真是國家的不幸。

趙少康表示，依照憲法，行政院長是我國最高行政首長，蔡英文竟然用了一個借調的陳建仁，代表他對自己施政沒信心，所以不敢放棄中研院特聘研究員的薪資待遇，乾脆腳踏兩條船「官學兩棲」，名利都死抓不放。陳建仁充滿過水心態，又只考量自身利益，中研院長還沒批示，還沒完成借調手續，就急忙走馬上任，完全視中研院規定為無物，根本不把中研院放在眼裡，中研院真該硬起來，拒絕借調，不要讓大家瞧不起，覺得中研院只是民進黨的養老院。切記人必自侮而後人侮之。

趙少康質疑，中研院特聘研究員不只要有全球性學術殊榮，更該時時拿出重要學術成果，陳建仁拿過諾貝爾獎嗎？他當副總統的4年期間做過什麼研究、寫過什麼論文在國際著名期刊發表？為什麼副總統一卸任就被聘為特聘研究員？難道真是官大學問大？依照規定，超過65歲延長聘任的研究人員不得借調，他憑什麼破例？

趙少康強調，去年縣市長選舉，陳建仁毫不遮掩，公開替陳時中、鄭運鵬輔選，拿這麼高的待遇不做研究反而去搞政治，公帑能這樣給陳建仁亂用？陳建仁對得起良心、對得起天主、對得起人民嗎？

趙少康還提到，不只如此，中經院的李淳也被借調出任外交部次長，反萊豬公投辯論時，他的辯論對手就是李淳，李只知道拿「禁萊豬就進不了國際組織」嚇人民，被趙反問「如果我們開放萊豬，就進得了嗎？」事實證明，萊豬進來了，國際組織還是一個都進不去。

趙少康痛批，外交部有許多專業出身的外交官，一路努力勤奮工作，沒幾個人能當到次長，李淳不過是「護豬有功」，老美開心、蔡英文高興，一下子就榮升外交部次長，看在這些戮力從公為國家打拚的外交官眼裡做何感想？中華民國不是沒有人才，但民進黨就是不願意「用人唯才」，而是「用人唯諾」，這種「升官發財，就走此路」的作風，不只打擊基層士氣，更是對學術、行政體制的藐視與破壞！