大眾熟知的龜兔賽跑，有了新結局，愛樂劇工廠將歌舞劇作品《新龜兔賽跑》再升級，翻轉龜兔賽跑故事，談論親子關係和族群融合議題。

故事從大眾熟悉的劇情再延伸，描述因為睡懶覺而輸給烏龜的兔子，相約十年後彼此孩子長大後再比一場，但小龜與小兔卻成為了好友，儘管不願競爭仍被迫承受上一代的敵對壓力，以及爸媽高壓與懷柔的期盼，兩個孩子憑藉對彼此的理解、尊重和包容，在最後的賽跑對決上，幫助敵對的兩個家族弭平紛爭、相互接納，最終齊聲歡唱。

《新龜兔賽跑》是愛樂劇工廠在1999年於國家戲劇院首演的作品，之後曾陸續在台北、新竹、台中、屏東及離島馬祖等地演出60多場，並於2013年封箱，這次時隔十年開箱重製，從劇本、音樂、舞蹈、服裝到舞台設計全面翻新，升級為《新龜兔賽跑》PLUS，並集結多位表演藝術領域的優秀人才共同製作，演出者包括兒童界唱跳偶像柳丁哥哥與草莓姐姐分別飾演小龜與小兔，以及溫暖系歌手羅美玲擔綱龜媽一角，而過去曾飾演龜媽的張仰瑄更成為本次執行導演，將呈現相較十年前更豐富多元的視聽體驗。

演出將於2月5日在台中國家歌劇院、3月4日至5日在台北國父紀念館、8月27日在高雄衛武營登場。