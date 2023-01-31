福兔新春來報喜，第一銀行自即日起至3月1日止推出「開運發發」新春專案，要讓大家在返回工作崗位的同時，就能財氣上身，好運一整年。

許多民眾習慣於新春期間求取一筆開運發財金，幫自己討個好彩頭。第一銀行「開運發發」優利定存專案包含美元1個月期3.88％及人民幣3個月期1.88％，雙財神左右加持，雙幣定存專案利率與牌告利率相比，加碼幅度均超過1個百分點以上。

此外，本專案金額門檻也相當吉利，透過網路銀行承作，美元最低只要1,688美元、人民幣也只要人民幣16,888元即可辦理，建議客戶可利用網路承作本專案，幫自己存入一筆錢母發財金。

本專案不限新、舊資金均可承作，也沒有承作金額上限，而且定存存期短，適合客戶年節資金回流，調度投資之用。若以臨櫃起存額10萬美元為例，以專案利率3.88％計算，1個月後就可以立即領回本金及323美元利息，換算約新台幣9,700元左右的利息，等同領取一個新春萬元紅包，存越多，紅包領越多。