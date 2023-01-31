自從邊境開放以來，相信不少民眾已經摩拳擦掌準備訂好機票出國，雖說全球疫情趨普及化，但出國時難免也會擔心在國外染疫，因此無時無刻做好防疫準備就最穩妥，像Airvida穿戴式空氣清淨機，就訴度能針對冠狀病毒進行滅除，而且還有多款款式可選，就連Hello Kitty的聯名款也有推出，2月12日前購買Airvida全系列商品8折起，家庭組合更現折超過3000元。

Airvida C1 X Hello Kitty 率黑款穿戴式空氣清淨機，另還推出經典紅與漾粉款，滿足Hello Kitty粉絲們的需求。（ible提供）

Airvida穿戴式空氣清淨機，獨創負離子淨化技術，可在臉部聚焦高濃度超過200萬個負離子，經「國家級研究實驗中心」認證，主打不僅可有效滅除99.7%的冠狀病毒，更可去除空氣中的病毒、花粉、過敏源達99.9%，像Airvida M1更提供3種用途，外出搭車移動時可選擇搭配遠紅外線鈦項圈或衣領夾，回到室內或睡覺時亦可搭配充電座，放置於床頭櫃，當作桌上型空氣清淨機使用，多功能設計不管在哪裡都適用；即日起於ible 社群舉辦留言活動，就機會獲得價值近7000元萬國通路行李箱等多樣好禮。