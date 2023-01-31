逾30名民眾的永豐銀行信用卡在春節期間出現盜刷的情況，金管會銀行局今（31）日公布，總金額達110萬元左右。對此，永豐銀行回應，遭盜刷的金額會列入爭議款項，客戶不必繳交該筆卡費。

根據《工商時報》報導，本次盜刷事件有34名永豐銀客戶受害，並有76筆盜刷次數。銀行局、永豐銀行分析，因為該銀行有使用3D驗證機制，不法人士擷取電子郵件中的OTP，到國外網路商店購買遊戲點數，但詳細情形還在調查當中。

據了解，目前總計有30家網路商店捲入永豐銀行盜刷案。至於受害客戶，永豐銀行回應，會對爭議帳款主動展開協助處理，冒用的金額卡友不須繳交。該公司還提醒，客戶之後若有發現信用卡有不明消費款項，請盡快和永豐銀行客服單位聯絡，以利後續處理及保護自身權益。

永豐銀行指出，年節期間（約始自1/23凌晨）銀行員工經「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷，立即聯繫客戶確認非本人交易後，除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時於聯合信用卡中心系統將盜刷交易之IP列入黑名單。