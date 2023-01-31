搶攻年後消費買氣，納智捷LUXGEN宣布URX NEO改款升級，除了全新時尚車色，再導入嶄新的外觀造型，採用與次世代電動車款相同的「純粹亮點」設計語彙，引進更加先進、人性化的LUXGEN THINK＋ 5.0人因介面，讓手機連線更加簡便；加上全車系升級ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop ＆ Go）的ADAS先進駕駛輔助系統，以及持續抗漲百萬內就能享有7人大空間SUV，入主還可再享超值優惠好禮。

想要入手什麼顏色最夯的URX NEO呢？全新上市的URX NEO放膽玩新色，導入令人耳目一新的全新車色，特別是喜愛低調奢華的你絕對不容錯過，陽光下發出閃閃藍光的星曜灰，超越想像翻轉車色排行，讓長年最受台灣消費者青睞的細膩白都暫居第二，可見其熱銷程度；若是想要與眾不同的車色，則可以選擇浪漫閃耀的璀璨金，第一眼就能找到您的愛車。

LUXGEN為讓每個家庭都能輕鬆擁有和家人們愜意舒適的車旅生活，全新上市的URX NEO，除提供5／7人座大生活家版車型，以及5＋1樂活版外，LUXGEN更為多元車室空間與特定族群，以URX 5＋1樂活版為基底延伸而出的「URX NEO 7人樂活版」，不僅是市場上唯一百萬內七人座SUV，更擁有多元彈性大空間與充沛動力，全方位滿足多人用車趨勢、高齡化社會的通用設計理念，致力打造符合全年齡友善產品線，期望讓每位乘員都有自已的專屬座位。

配合台灣獨特的複雜路況，搭載高科技的安全配備，升級至全新的ADAS先進駕駛輔助系統，涵蓋了AEB自動煞車輔助功能與ACC全速域主動車距巡航功能，不只能低速跟車，還能跟車到停(含STOP ＆ GO)，無論是長途旅行或是受困車陣，都能減輕您的駕駛負擔，全新的LUXGEN THINK＋ 5.0將AR view 的解析度提升至120萬畫素，並透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能，變得更簡便輕鬆，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣，打造舒適與科技兼備的智能座駕，讓行車更加安全又輕鬆。

LUXGEN也持續祭出超值優惠方案，凡於2023年2月1日（三）至2月24（五）止，入主LUXGEN全車系，可享最高3萬乙式車體險優惠，讓您輕鬆擁有智慧科技與安全的完美結合；入主指定車款URX NEO大生活家版再享3萬好禮，包含Two-Tone歐風雙彩車色（價值15000元）、免費升級LINK＋智聯網系統（價值15000元），以及終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等好禮，為預算型買家增添顏值與CP值都爆表的全新選擇，歡迎喜愛LUXGEN的準車主們敬請把握2月底前入主好時機。