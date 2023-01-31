2024立委選戰將近，在去年年底大選中順利連任的國民黨台北市議員張斯綱，今天宣布將投入台北市第一選區（士林、北投區）立委選舉，他強調，進入立法院後第一件事就是要提案廢除NCC，因為現在的NCC獨立性蕩然無存，儼然變為民進黨的言論打手。

張斯綱表示，2024立委選舉對國家、對國民黨有多重要，大家都心知肚明，不需要他再重複；他強調，自己經歷台北市議會、以及政治幕僚、民間企業的多重磨練，到立法院一定能發揮監督、協調的戰力。

張斯綱指出，他到了立法院第一件事就是要提案廢除NCC，因為NCC當初的設想是獨立機關，作為媒體及電信業者的法規監管單位，但現在的NCC獨立性蕩然無存，甚至變成民進黨的言論打手，傷害台灣的民主政治，這樣的NCC不要也罷。

張斯綱說，2024是國民黨重要一戰，國民黨要透過這次選舉徹底轉型，成為有朝氣、有機動戰力、有使命感的政黨，同時，在選戰過程中立委與總統候選人相互拉抬，帶動氣勢、翻轉局勢。

上屆台北市第一選區立委選舉由民進黨立委吳思瑤、國民黨議員汪志冰及前新北市議員李婉鈺「三姝對決」，最後吳思瑤拿下10萬7850票，順利連任。