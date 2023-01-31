在美國政府持續勸說與施壓下，近期日本與荷蘭同意聯手圍殺中國大陸晶片產業，其中荷蘭設備大廠ASML（艾司摩爾）此前已經禁止了一些產品向中國大陸出口，現在還停止向中國大陸出售深紫外線光刻機。中國大陸外交部發言人毛寧今天（1月31日）在例行記者會中，以不點名方式痛斥美國，「個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國大陸企業，衝擊全球產供應鏈的穩定」。

毛寧表示，1月30日，秦剛外長同荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉通電話，就雙邊關係等問題深入交換了意見。秦剛外長指出，開放務實是中荷關係的最大特色，雙方要共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。

胡克斯特拉副首相兼外交大臣表示，荷方願推動兩國開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展，將繼續以負責任的方式處理對華經貿事宜。

毛寧強調，「個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國大陸企業，人為推動產業轉移脫鈎，有關霸凌霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國大陸企業的合法權益，也衝擊全球產供應鏈的穩定。」

毛寧表示，中方希望各方秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主地作出決定。