美國提供烏克蘭相當多的M777榴砲，這些大砲也發揮了穩定前線的功能，但是如此高張力的作戰，也會造成損耗與故障，烏克蘭接觸這些大砲也只有幾個月的時間，不知如何處理。因此，他撥打美軍供的求助專線，由電話另一端的美軍人員，指導烏克蘭砲手如何故障排除。

美聯社報導，一通電話就能接通波蘭東南部一處美軍基地，或者使用手機和平板電腦來通信也可以，當然溝通過程中，還需要口譯員來傳話。一名美軍砲兵告訴烏克蘭砲兵，應急的辦法打開大砲後部的膛室，改為撞針觸發，以成功解決了大砲不發的問題。

美軍參謀長聯席會議主席、陸軍上將馬克米利(Mark Milley)造訪歐洲的美軍維修基地，由於那裡是美軍武器的「重生點」，有著高度機密性，記者不能透露基地的名稱和位置，也能不拍照。

在基地的修理員說，烏克蘭有相當多的故障訊息傳入，原本「線上維護人員」只月有50人，但是過去幾星期已激增至150人。烏克蘭也善用網路，將故障的照片拍下來上傳，以便美軍解釋這些形形色色的武器故障問題，指導如何排除

一名軍官說，烏克蘭戰爭強度很大，將武器推向極限，以前所未有的速度持續開火，這對美軍武器來說，是個嚴苛的考驗。他展示他由平板電腦收到的前線照片，是一門榴彈砲的砲管內部，它的膛線幾乎完全磨損。

「換個角度來看，我們實際上也是向他們學習，看看這些武器系統，可以承受多少的長期使用，故障的臨界點在哪裡。」

由於戰線吃緊，烏克蘭通常不願將武器送到國外進行維修，他們寧願自己動手，因此就需要美國來指導烏克蘭人如何修復。烏克蘭也學的很快，比如他們以前不能焊接鈦金屬，但是現在會了，許多鈦質武器已經學會修復，把被炸毀的武器給焊接回來了。

展望未來，他們正計劃購買一些翻譯眼鏡(translation goggles)。這樣，當他們互相交談時，可以跳過口譯員，使對話更容易、更快捷。

當然，烏克蘭也在隨著武器系統變得越來越複雜，也希望建立自己的診斷斷能力，擴大烏克蘭對手頭武器的實際支配能力 。