香港72歲男星元華從小跟隨于占元學習功夫，與元秋、成龍以及洪金寶等同為「七小福」成員之一，曾擔任華人武打巨星李小龍的替身，後來在許多港劇中扮演配角，2005年憑周星馳電影《功夫》包租公一角獲香港金像獎與電影金紫荊獎最佳男配角，近年少有露面，過年期間他低調回港與一眾好友相聚，近況曝光看起來十分有精神。

港星元華近年參演漫威電影《尚氣與十環傳奇》，他飾演神秘村落的長者光伯大師，在電影中不僅要說一口流利的英文，還要拍攝許多武打戲份，令許多影迷印象深刻。元華在拍完《尚氣與十環傳奇》後沒有接下新的拍攝工作，似乎有意淡出螢光幕，有網友曾在加拿大遇到元華，疑似在國外過上退休生活。

台灣64歲動作女演員楊盼盼長年在香港發展，她在Instagram曬出照片，表示香港動作特技演員工會年初七（28日）舉行聯歡晚宴，許多老牌武打演員出席，會長錢嘉樂、榮譽會長袁和平都有到場，楊盼盼曬出的照片中元華頭戴棒球帽和圓框眼鏡，身穿黑衣和牛仔褲，穿著仍很年輕，且身形明顯有在健身，雖然他鬍鬚發白，不過整體神態能看出保養得很好。

元華站在中間，鬍鬚已經發白。（圖／yangpanpan Instagram）

除了元華等人，現場還有袁祥仁、徐小明、林國斌、盧惠光、余安安、白彪、錢小豪、鍾發、林威、元秋等人，另一位榮譽會長曾志偉似乎也有出席聚會，現場星光熠熠，許多演員也藉此機會好好敘舊。