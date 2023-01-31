大陸《人民日報》1月31日報導，據大陸國家電影局統計，截至1月31日18時，2023年大陸電影票房已突破100億元（人民幣，下同，約合新台幣440億元），為電影市場的強勁復甦吹響了號角。

據大陸影視「貓眼專業版」數據，春節檔大片《滿江紅》票房達33.97億，超過《唐人街探案2》，進入中國電影票房榜前十。

今年春節檔，大陸電影總票房達到75.03億元，僅次於2021年的春節檔電影票房，成為影史上的第二名。

大陸藍鯨財經網「Tech星球」專欄指出，事實上，1月22日大年初一，春節檔電影的表現不好。當天票房金額13.56億元，為2018年以來的倒數第二，觀影人次為2548.7萬，為2018年以來的最低。

但行情並沒有持續低迷。電影院沒有像去年一樣繼續提高票價，而是用更實惠的價格換來了觀眾的回歸。大陸國家電影局28日發布的統計資料顯示，2023年春節檔票房達67.58億元，取得大陸影史春節檔票房第二的成績。

春節檔就像一劑強心針注入了電影市場。目前，2023年大陸十一檔期有12部電影預計上映，遠遠超過2022年的7部，超過2021年的11部。就像《流浪地球2》中所說，「希望是我們這個年代像鑽石一樣珍貴的東西，電影行業正迎來一個充滿希望的春天。」

Tech星球報導，一位返鄉過年的觀眾說，去看電影的人比逛商場的人還多。初一到初六，他所在縣城電影院每天都排著長隊，因為只能現場買票，電話訂票每次打過去都是正在通話中，或無人接聽。現場購票效率極低，去晚一點便無法購買到中心座位。提前兩三個小時買票，也通常只剩下第一排第二排這樣的邊緣座位。

觀影的大多為放假的年輕人，還有很多帶著小朋友的家長。今年大陸春節檔電影題材比較多元，既有喜劇闔家歡《交換人生》，又有懸疑喜劇《滿江紅》、備受期待的科幻片《流浪地球2》、動畫《熊出沒》《深海》等等。原本空間不大的縣城電影院，被人群塞得滿滿。

最初，電影院差不多將排片優先給了《流浪地球2》，春節檔上映首日（1月22日）《流浪地球2》以超過5億元的票房登頂當日冠軍，並且率先突破10億關口。上映兩天後，《滿江紅》票房反超《流浪地球2》，成為春節檔票房排名第一。

Tech星球稱，影院排片系統跟著大數據走，縣城影院經理說，電影院排片自然就給了票房比較高的影片《滿江紅》《流浪地球2》《熊出沒》。一天36場，留給《交換人生》場次只有一兩場，《無名》不再排片。

一線城市電影院也在春節期間迎來觀影高峰。北京盧米埃影城售票員陳希指出，今年春節檔基本上恢復到疫情前的水準，影片上座率在50％左右。顧客多，電影場次也多。片子品質高，顧客也都回到影院了，「終於恢復到春節該有的樣子」。

陳希所在的電影院有6個廳，每天差不多35場，一張票價大概60元左右，平均一天票房可以達到14萬元。對比以前，收入最差的時候，一天票房可能只有幾千塊錢。

2021年的春節檔以78億元票房、1.6億觀影人次刷新了歷年春節檔記錄，至今仍在保持。不過，那一年影片的口碑並不好，觀眾的選擇不多，《唐人街探案3》和《你好，李煥英》都被認為在劇情品質上存在短板。

從上映影片的品質上來看，2023年的春節檔都要超過2021年。據大陸國家電影局初步統計，中國大陸電影觀眾滿意度調查2023年春節檔調查結果顯示，春節檔觀眾滿意度得分87.1分，全部進入「滿意」區間（80分）。

「今年電影票房會超過2021年470億的水準，中性情況下達到500億，樂觀情況下達到540億」，傳媒分析師預測，「2021年國產片票房實際已恢復到2019年水準，而進口片僅恢復至約30％。」