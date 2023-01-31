大陸女星Angelababy（楊穎）擁有四分之一的德國血統，精緻的五官宛如真人洋娃娃，常掀起話題。今（31日）她主演的新劇正式開鏡，頂著一顆古裝頭亮相，微博瘋傳多張無濾鏡的照片，狠批Angelababy蘋果肌下垂、微笑唇歪掉、黑眼圈明顯等。

Angelababy今（31日）參與古裝劇《相思令》開鏡典禮，為了符合角色需求，她特地盤了一顆古裝頭，但沒穿飄逸的古裝，以淡紫色針織衫和白色長褲代替。當Angelababy站上舞台時，網友發現她的臉蛋似乎有歲月的痕跡，連死忠粉絲都直言：「baby又熬夜水腫了」、「希望她快點調整，今天確實狀態不太好」、「看起來狀態就是憔悴啊」、「微笑唇比以前更嚴重了」、「我感覺不是腫，應該是最近專門養胖了一些」、「老態浮現」。

Angelababy無修圖照片被部分網友批評有老態。（圖／微博）

稍早，Angelababy在微博PO精修照，皮膚白皙平滑、嘴唇對稱，眼下也沒有黑眼圈和眼袋，整體狀態又回到巔峰。

Angelababy精修照非常漂亮。（圖／微博@Angelababy）

開鏡典禮前一天，Angelababy晚間11點多在微博PO扮演兔子的照片，寫道：「粉兔準備開工啦！」只見Angelababy戴著毛茸茸的兔子頭套和白色粗框眼鏡，對著鏡頭賣萌，五官不僅立體，身材曲線一樣纖細，看不出臃腫。