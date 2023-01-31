新北新莊區新泰路上有間知名連燒烤店，今(31)日晚間6時許發生火警，疑似因為有燒烤爐不慎起火，結果沿著排煙管燒到天花板，所幸消防隊獲報後迅速趕抵現場撲滅火勢，但仍有5名店員不慎吸入黑煙，目前皆以預防性送往醫院治療。

這起火警發生在今晚6時02分許，這間知名連鎖燒烤店位在一處4層樓高的建築物1樓，該店在營業時有處燒烤爐不慎起火，結果火勢順著排煙管燒到天花板，當時在店內用餐的17名顧客以及3名店員見狀趕緊逃到店外，不過有當時2名店員來不及逃離，因此轉而前往頂樓避難待援。

消防隊獲報趕抵現場，不到半小時便將火勢撲滅，並救出在頂樓待援的2名員工，另外成功逃出的店員中，有位18歲吳姓員工中指出現燒燙傷，考量店員或多或少都有吸入黑煙，因此消防人員將5名店員全數預防性送往醫院治療。

現場燃燒面積初估約3坪，爐具以及抽油煙機遭到燒毀，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。