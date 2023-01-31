此為可成史上第五度啟動庫藏股，買回股份總金額上限為90億元，買回股數占公司已發行股份5.04％，相較於前幾次庫藏股，可成本次庫藏股預計買回張數居冠。

可成統計，過去共計四度動用庫藏股，分別在109年、110年、111年，庫藏股執行率分別達35％、62％、65％、61％，而由於有部分買回股數用於註銷股本，因此可成的資本額從全盛時期的77億元降至目前的71.45億元，若本次庫藏股買回股數再用於註銷股本，可成的資本額將再進一步降低。

可成累計去年全年營收278.21億元，年減32.3％，可成指出，12月營收減少，主因終端需求持續疲軟、大陸疫情嚴峻、組裝廠年終盤點嚴控庫存，影響拉料進度。

可成31日收盤價178元，成交量達1,936張，預計自2月1日起至3月31日為止，可成將買回自家股票36,000張，買回區間價位為124.6元至262.5元。