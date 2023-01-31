北市北投分局偵查隊小隊長日前遭人爆料在過年期間和北聯幫林姓副幫主同桌吃羊肉爐，引發軒然大波，遭記過處分。而本刊再接獲民眾爆料，表示金姓小隊長與北聯幫副幫主關係匪淺，2人不但多次出遊、聚餐，林姓副幫主更早在去年12月中旬熱情幫小隊長慶生，並下令小弟在蛋糕上插滿「壯陽藥」招待，質疑「黑警一家親」。知情人士則出面喊冤，表示雙方當初是因喜歡重機才會認識，所謂多次出遊、慶生照等也都是單純車友聚會，就連聚會的羊肉爐店老闆也都是車友。

回顧整起事件，北投分局偵查隊金姓小隊長26日遭人檢舉，下班後一起和其他3名友人，共同出資前往北投西安街的羊肉爐替一名郭姓友人慶生，而同桌的一夥人中，竟還有北聯幫林姓副幫主，金姓小隊長未立即向長官報備，持續慶生至晚間11時許才結帳離開，被因未恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，加重記過一次處分。

而小隊長事後接受調查，坦承確實曾和北聯幫副幫主同桌吃飯，不過雙方是因為同樣喜歡重機才會結識，就連聚會的羊肉爐店老闆也同樣是車友，當天只是單純車友聚會，當日餐費2390元，也是由在場人員金小隊長及友人等3人共同分攤，桌上更沒有酒類品項。

事後，本刊也接獲爆料，有民眾再加碼爆料，質疑「黑警一家親」，小隊長和北聯幫副幫主早已不是第一次同桌吃飯，小隊長早在去年12月中旬還接受副幫主招待，一起吃羊肉爐、切蛋糕慶生，林姓副幫主甚至下令小弟在蛋糕上插滿「薄力士」壯陽藥招待，顯示2人關係匪淺。

知情人士也對此出面澄清，強調雙方是車友關係已長達3年時間，期間也常在百人群組內邀約吃飯、跑車，就連常聚會的羊肉爐店老闆也同樣是車友，懷疑是先前群內車友，因常對後座女生毛手毛腳後被踢出群，才會挾怨報復。

北投分局則對此表示，據調查結果確定金姓小隊長與北聯幫林姓副幫主為車友關係，有接觸往來事實，對渠未能恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，核予加重記過一次處分，以為警惕，本分局重申秉持不枉不縱原則從嚴懲處，以維護警察風紀。