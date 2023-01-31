據《北京日報》報導，備受關注的朝陽三里屯「酒吧一條街」（三里屯路）將在2月迎來改造，位於太古里東側、三里屯路沿街共有十餘家酒吧，近日商戶將進行騰退。今後，市民可沿林蔭步道從太古里散步至亮馬河，而「三里屯酒吧街」的IP仍將保留。

報導引述三里屯街道工委書記孫曙光介紹，「這次騰退的最大目的是消除安全隱患。」臨街房屋有近30年房齡，為磚坯結構房屋，曾出現過局部塌陷。有的經營者加蓋了小隔間，把行道樹也包了進去。

2022年，房屋被第三方專業機構鑒定為D級危房，安全性已不適合繼續開展經營。因此，在租期已滿後不再續約，要進行抗震加固等整體改造工程。

報導稱，在被鑒定為危房之前，酒吧街就已經與三里屯的國際時尚氛圍有些脫節了。近年來，三里屯陸續開展「髒街」整治、太古里北區擴容、雅秀改造行動，成為京城打造國際消費中心城市的重要承載區。近年來，因新型酒吧業態的興起，酒吧街的顧客流失較多。

酒吧將搭配咖啡等業態

今天（1月31日）「三里屯酒吧街要關停」的消息不脛而走。但孫曙光否定了這樣的說法：「酒吧街已經成為一種城市記憶和文化符號，還會保留下去。」

酒吧街未來將是什麼樣子？

在消除安全隱患後，沿街房屋將與三里屯路的景觀統一設計風格。孫曙光說，未來，酒吧街將圍繞南北兩個片區，在保持獨特品牌個性的基礎上，注重豐富業態的多樣性，酒吧將搭配咖啡、書店、輕餐飲等文化生活類業態，豐富生活消費場景，提升生活品質。

這樣的定位也得到了業內人士的認同。北京京商流通戰略研究院院長賴陽表示，通過拓展酒吧街的區域概念，對其進行整體提升改造，在營造整個街區的酒吧文化氛圍的同時可以與豐富的商業業態相呼應，吸引消費者前來打卡，形成立體發展業態。

三里屯路將成林蔭慢行街

酒吧街所處的三里屯路，向南直通朝陽北路，向北可至亮馬河南路。2023年2月，朝陽區將對三里屯路啓動改造，打造慢行友好街區，未來，市民能從朝陽北路一路步行來到亮馬河畔。

這條既不寬也不長的路，是朝陽區商業規劃中的一條重要通道。它向南可連通朝外和CBD兩大商圈，向北直通亮馬河，市民沿濱河步道可至燕莎、藍色港灣等商圈。各大商圈通過慢行系統進行連通後，大大增強了可逛性。

根據改造方案，三里屯路未來將打造慢行友好街區，增設交通科技設施，開展整體景觀更新，並補充夜景亮化設施。目前，機動車只能自南向北單向單車道行駛，改造後依然為單向行駛，但將拓寬為兩車道，以緩解區域擁堵。