炎亞綸在去年37歲生日舉辦「炎宇宙@aayan1120」個人演唱會，吸引大批粉絲支持。他將在2月4日、5日進行加開東京場，預計在2月1日飛往日本籌備演出，興奮表示，許久沒在海外進行演唱，很想日本的粉絲，特地準備日文歌寵粉。

炎亞綸將在東京開唱，期待與當地粉絲見面互動。（華貴娛樂提供）

他去年在台上賣力唱跳，大秀結實肌肉，十分吸睛，日前在官方社群推出「炎宇宙幕後紀實」剖析他在演唱會籌備過程心境變化。自認不擅長舞蹈的他，這次重拾唱跳的自信，更勇於跨出在唱跳演出中許多心理障礙，表現超乎預期，「這是我前所未有的準備過程，我克服了障礙」。

他形容過程是痛苦並快樂著，「我以往上台前總是緊張，從沒想過這次站在舞台上，我是有多麼期待自己表現」，並坦言年輕時曾不珍惜舞台，如今一有空檔抓緊時間排練，甚至在演出當天彩排一度因體力不支差點昏倒，事後緊急嗑香蕉補充體力。

談到農曆春節假期，炎亞綸透露，今年與家人在台北歡慶過年，因此發掘了可以一起在台北過年相聚的朋友，日前揪吳映潔（鬼鬼）一起吃飯唱歌。至於今年有買刮刮樂？他笑說，有購入一本刮刮樂，結果出爐是沒有虧太多，把大獎留給更需要的人。