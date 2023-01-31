台中市北區中清路一段31日下午16時22分傳出5車追撞事故，67歲林男駕駛著計程車與停等的2輛小貨車、2輛小客車連環相撞，其中1輛小貨車42歲駕駛張男因頭部外傷送往中國附醫就醫，其餘皆無礙；警方目前已調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過，詳細肇事原因轉交警大隊進一步釐清。

台中市北區中清路一段31日下午16時22分傳出5車追撞事故，其中1輛小貨車42歲駕駛張男因頭部外傷送往中國附醫就醫，其餘皆無礙，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

據了解，案發時67歲林男駕駛著計程車沿中清路往忠明路行駛，5車疑因未保持安全距離發生碰撞。林男駕駛的計程車先碰撞59歲鄭男駕駛的貨車車尾，後又偏移撞上49歲張男駕駛的小貨車，而鄭男駕駛的貨車遭撞後也向前追撞上2輛自小客車，駕駛分別是51歲吳男、56歲鄭男，造成小貨車駕駛張男頭部外傷送往中國附醫就醫，其餘皆無礙。

警方表示，針對5車駕駛進行酒測後，5位駕駛均無飲酒情事，目前已調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過，詳細肇事原因轉交警大隊進一步調查；中市警二分局分局長楊川提醒民眾，駕駛人用路時務必保持行車安全距離，其目的在要求駕駛人在行車時預留適當反應與煞車時間，以維護用路人之行車安全。