台中1名楊姓男子是酒駕累犯，他在2021年間酒後騎機車闖紅燈，遭員警攔查，他坦承酒駕，卻在開庭時翻供，法官認為他已是第5次酒駕竟還扭曲事實，犯後態度惡劣、不宜輕縱，且「社會對酒駕判太輕多有詬病」，依《公共危險罪》直接重判楊男1年徒刑。

判決書指出，楊男前年12月21日喝了2瓶啤酒後騎機車，行經豐原區鎌村路、祥和東路口時闖紅燈，巡邏員警一路跟他到一家超市前進行攔查，測得楊男酒測值為0.40。

檢警查出，楊男之前已有4次酒駕記錄，第4次為2019年遭判刑6月，可易科罰金，併科罰金2萬元，他於同年8月繳納罰金執行完畢，不料，卻又在2021年12月間再犯。

案經法院審理時，楊男突然改口辯稱，自己是在超市才買酒喝，尚未上路就被員警攔下云云，法官比對員警的行車記錄器，以及超商老闆娘證詞「未看到楊男於超市內飲酒」，認為楊男辯詞不足採信。

法官認為，楊男證詞不除採信又是累犯，還捏造另於超市內飲酒的謊言，更影響超市老闆做不實證述，企圖影響法院判斷之嫌，犯後態度實屬惡劣，不宜輕縱。由於楊男已是第5次酒駕，法官指出「我國社會對於法院就酒駕案件之判決量刑過輕多有詬病」，因此重判楊男1年，可上訴。