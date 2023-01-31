高雄一名陳姓男子得知謝姓友人想承包高市府水利局的淨水工程，竟自稱與高雄市前議長曾麗燕弟弟熟識，可代為疏通水利局官員及曾弟，但得「拿錢來講」，謝男要求得標後再付款，陳男還揚言要找槍手對謝男不利，又以各種理由要謝男付錢，前前後後得手700萬元，謝男不堪其擾求助檢調，才發現全是一場騙局，高雄地檢署今天偵結，依恐嚇取財、詐欺取財等罪嫌將陳男起訴。

檢調指出，謝男與陳男原是好友，2021年時，陳得知謝欲承包高市府水利局發包的淨水工程，就向對方謊稱認識曾麗燕親弟，但需要60萬元疏通才能得標，謝男則回應工程得標後就會後謝，陳男不滿他不願意先交付款項，到其住處與高鐵站拍照，傳給雙方共同友人要其轉達，表示若不付賄款，就接槍手到謝男住處開槍。

謝男接到消息心生恐懼，當天就付6萬元給「槍手」息事寧人，下個月再支付60萬元給陳男，沒想到陳男還不罷休，又謊稱水利局某科長索賄450萬元，他代為處理180萬，謝男要負擔剩下的270萬，謝男沒有多想就乖乖交付；但陳男變本加厲，先說因淨水設備出問題，害他遭到檢調偵辦，要謝男代付72000元的律師費，又說已經找到人頂罪，但要花360萬「處理」。

陳男一連串恐嚇及需索無度，讓謝男難以應付，只好求助高雄市調處，檢調偵辦後才發現都是陳男一人捏造的騙局，陳男偵訊時坦承這些索賄情節都是詐騙謝男的藉口，一共得手700萬元，檢方結合匯款紀錄、證人書法，偵結後將陳男依恐嚇取財、詐欺取財等罪嫌起訴。