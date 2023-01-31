香港唱跳組合「草蜢」叱吒華語樂壇38年，不僅承襲已故恩師梅豔芳敬業精神，演出風采更是如出一轍，華麗大膽的衣著、妖嬈千變的舞姿令人津津樂道；回想出道前為恩師伴舞的那日子，蔡一智難忘曾在台上跳舞時，他一隻鞋的鞋底整片掉落、下一秒又因舞蹈動作過大把整隻鞋踢飛的糗事，表演結束一到後台，梅豔芳大笑不止。

草蜢將於3月18日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

草蜢成員蔡一傑、蔡一智和蘇智威，1985年參加新秀歌唱大賽，雖最終落敗，但受到當時已是香港天后的梅艷芳賞識，邀3人為她演出伴舞，一路征戰各地舞台，師徒4人經歷不少糗事；想起鞋底分離又踢飛鞋那次，3人忍不住笑意，蔡一智爆笑解釋：「我想那個鞋子可能放太久沒穿有些氧化吧？」當時回到後台，梅豔芳手上還拿著掉在台上的鞋底，對蔡一智大笑問「這你的啊」。

蔡一傑（右起）、蔡一智及蘇智威台上表演、台下相處都很有默契。（陳俊吉攝）

草蜢透露梅豔芳看起來十足大姊大模樣，其實私下指導晚輩一點都不嚴格，「她不是很兇的那種去教你，反而比較像朋友，一邊工作一邊聊天一邊玩」，梅豔芳以此累積草蜢演出經驗、培養默契，最終出道獨當一面，成為香港殿堂級歌手。

草蜢將於3月18日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

草蜢3人如今都已年過半百，體態活力始終維持年輕時水準，即使沒工作也不怠惰，每天行程排滿滿，38年來從沒想過暫緩腳步？蔡一傑直呼：「唉呦千萬不要，人不做事太奇怪，退休太悶了，草蜢是沒辦法安靜下來的。」蔡一智也分享：「人是不能舒服的、只要一舒服就會老得快，腦子一旦不想東西，老人痴呆就來了。」蘇智威直言：「草蜢會一直唱到死為止。」

草蜢在樂壇屹立不搖，私下生活同樣精彩，蔡一智與蘇志威都是愛妻顧家好好先生，與孩子相處像朋友，蔡一智說：「其實小孩子很聰明的，他們會學著掌握父母親性格。」蘇智威也附和：「你跟孩子像朋友，他才會把所有事情告訴你，如果管太嚴很多事就不敢跟你講。」

孤家寡人的蔡一傑，則趁工作之餘進修，尤其熱衷下廚，疫情期間還開了YT頻道「傑少煮意」，打算之後來台拍影片：「之前拍的都是在我香港家裡煮，想做個台灣版番外篇，我去民眾家裡跟長輩學拿手菜，分享更多料理故事給大家。」草蜢3月18日台北小巨蛋演唱會購票洽KKTIX或全家便利商店。