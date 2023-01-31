桃園一名29歲劉姓男子明知自己為役齡男子，隨時可能經國家徵集入營進行軍事訓練，卻無故未報到接受體檢，遭起訴，劉男辯稱自己15歲就離家，未收到兵單，又與家人關係不睦，因此家人未告知，但劉男胞兄出庭作證，自己均已轉告弟弟，因此法官依犯役齡男子意圖避免徵兵處理，而居住處所遷移，無故不申報，致未能接受徵兵處理罪，判處劉男有期徒刑2月，得易科罰金。

據判決書指出，29歲劉男為役齡男子，負有服兵役之國民義務，劉男戶籍地區公所於2020年8月間，曾將「109年役男徵兵檢查通知書」送達其戶籍地，通知其應前往指定院所接受徵兵檢查，但劉男未按期報到，致未能接受徵兵處理，遭到起訴。

法庭審理時，劉男辯稱戶籍地是租賃而來，自15歲起即離家，均暫住於友人住處，不方便設籍，自己也沒有收到徵兵通知，後來也因案通緝，與家人關係不睦，所以有時候家人未告知他；但法官檢視劉男胞兄之證詞發現，他曾將徵兵檢查通知一事轉知弟弟。

不僅如此，法官發現劉男分別在2019及2020年間至戶政機關登記結婚及離婚，顯見劉男對於己身重要關係之事項尚且知悉謹慎處理，並與戶籍地有相當之聯繫。劉男已屆服兵役年齡，有服兵役義務，其豈有不謹慎處理之可能，縱因居住處所不定，遷移戶籍有實際困難，當有能力主動與役政機關聯絡徵兵事宜，其竟置之不理，堪認其有避免徵兵處理之意圖甚明。

法官審酌劉男明知其目前為役齡男子，隨時可能經國家徵集入營進行軍事訓練，竟於遷移住居處所後無故不申報，致國家之徵集令無從送達，無故逃避國民依憲法應盡之服兵役義務，妨害役政機關對於兵役事務之徵集、管理，復破壞兵役制度之公平性，並損及國家之國防動員兵力，所為實有不該；依犯役齡男子意圖避免徵兵處理，而居住處所遷移，無故不申報，致未能接受徵兵處理罪，判處劉男有期徒刑2月，得易科罰金。