已故「流行樂之王」麥可傑克森(Michael Jackson)是80年代的樂壇傳奇，影響後世音樂和舞蹈深遠，如今逝世將滿14年，他的人物傳記電影《麥可》日前宣布開拍，萬眾矚目的男主角人選確定是他的26歲親姪子賈法傑克森(Jaafar Jackson)，導演則是曾讓丹佐華盛頓拿下影帝的安東尼法奎(Antoine Fuqua)。

賈法傑克森的爸爸傑曼(Jermaine)是麥可三哥，同時是「傑克森五人組」成員之一，曾和麥可四處巡迴演出，而從小在音樂環境長大的賈法，12歲起學習唱歌和跳舞，發行過單曲《Got Me Singing》，本次是他首次出演大螢幕，在IG宣布飾演叔叔時，附上模仿麥可穿著及舞蹈動作的照片，以「謙卑和榮幸」來形容演出心情。

其實片商好萊塢獅門電影公司2年多前就低調籌拍，包括進行全球試鏡，製片人稱讚賈法表現：「他詮釋麥可精神和個性的方式，令人印象非常深刻，顯然是唯一適合出演該角色的人選」，麥可的親媽凱瑟琳也認可稱：「非常樂見他能傳承傑克森家族的傳統」。

對於劇情內容，片商表示，將聚焦麥可的真實生活樣貌，除了最具代表性的表演，以及創下的輝煌音樂成就之外，不會刻意排除惹出的私生活爭議，但會保持尊重的態度拍攝，據了解，電影在今(2023)年正式開拍，目前正在撰寫劇本，其他演員人選均尚未宣布。