「台灣燈會在台北」明天試營運，2月5日正式開幕。台北市長蔣萬安、前市長柯文哲、文化部長史哲等人今晚出席全聯企業在信義路五段打造的「光鑰未來」燈區試燈，蔣萬安再邀請柯文哲出席台灣燈會開幕，柯文哲終於回答「只要不是半夜，我就會來。」

蔣萬安晚間6點半出席台北101大樓對面的全聯光鑰未來燈區試燈記者會，柯蔣兩人同台，互動不多，不過蔣萬安趁開始前空檔再度邀請柯文哲出席台灣燈會開幕，柯文哲一口答應說「只要不是半夜，我就會來。」

而蔣萬安表示，《光鑰未來_全聯25》的LED數位迷宮燈飾作品，使用超過2700片LED打造光影沉浸秀，其中高達12米的數位光塔，將帶領參觀者進入一個全新的視覺世界，另外現場還有5米高的福利熊，也將吸引許多民眾前來拍照打卡，希望藉由LED光影沉浸秀打造元宵節觀賞亮點，也讓全世界看見台北。

蔣萬安也感謝中央部會如文化部、交通部對於燈會的全力協助。同時當面邀請一同與會的柯文哲，一起參與本周日的點燈儀式，獲得柯文哲同意。 而柯文哲被問及與蔣萬安一同看燈會的心情，柯文哲僅表示「現場太吵了」，沒有正面回答。