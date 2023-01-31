新北市五股區36歲吳姓男子，在大陸取得中醫大學學位，他返台後未取得醫師資格，卻從2018年開始五股在開立診所看診，前年還因猥褻女病患而遭判刑，警方獲報後展開追查，確定其無照行醫犯行明確而將他逮捕，吳男卻不知悔改，去年1月起又重起爐灶，遭警方二度逮捕並移送新北地檢署偵辦。

據了解，吳男從中國返鄉後未在台灣未通過國家高等考試，無合法醫師資格而不能行醫，他卻漠視法律規定，從2018年開始在五股某豪宅開設診所看診，收費則從300元到1000元不等，更以身體觸診為名猥褻病患。

2020年11月間，一名人妻身體不適，在朋友的介紹下找到吳男，她自覺症狀有所改善而固定前往看診，吳男卻在某次診療結束時，藉口發現其上腹部有異狀，要求她躺上診療床並脫下胸部，吳男則沿著胸部搓揉，直至病患的孩子闖入診間才結束其淫行，人妻返家後不甘受辱而提告，新北地院依妨害性自主判他6個月有期徒刑，另無照行醫違反醫師法，判6個月並開罰30萬元。

吳男被抓後卻不知悔改，去年1月起重起爐灶，再度於住所替人看診，並開立成份不明中藥粉供看診者服用，即使已被踢爆他沒有醫師資格，仍有許多病患執迷不悟，求診民眾絡繹不絕。

警方蒐證後，6日在新北地方檢察署指揮下到吳姓密醫住所搜索，查扣大量中藥粉及醫療用品，依醫師法第28條規定，將可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

新北市政府警察局呼籲，為保障自身就醫安全，民眾切勿聽信不具醫師資格之人員說法或治療，以免產生併發症，反而得不償失；辨識合格醫療機構有「二要」，一是場所要懸掛開業執照；二是醫事人員要配戴醫師、護理師執業執照，若有疑慮，民眾也可以到衛生福利部網站，查詢是否為合格醫療機構。